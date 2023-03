Dertiger staat terecht voor weerspannigheid: “Politie viel me zonder enige reden aan”

De politie werd destijds opgeroepen door de partner van de 33-jarige met Litouwse roots. De man was dronken en erg agressief. Ter plaatse had de politie heel wat moeite om hem te arresteren. Hij gedroeg zich bijzonder weerspannig. Ook in de politiecombi. “Hij begon met zijn hoofd tegen de plexiwand in de combi slaan”, zei openbaar aanklaagster Catherine Van de Heyning. De man werd overgebracht naar het politiekantoor. Ook daar bleef hij zich bijzonder weerspannig gedragen.

Zelfs wanneer de politie een ambulance had opgebeld omdat hij zichzelf bleef verwonden. Er waren drie politie-inspecteurs nodig om hem in bedwang te houden. Maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Eén agent kreeg een slag in het gezicht, ook de twee anderen liepen verwondingen op. Onder meer aan de armen. Na een nachtje in de cel werd hij opnieuw vrijgelaten. Maar het zou nog anderhalf jaar duren alvorens de dertiger inging op een verhoor.

Geopereerde enkel

Daar beweerde hij dat hij niet agressief was. “Het was de politie die agressief was. Zij vielen me zonder enige reden aan en verwondde mij”, luidde het. Ook op zitting trok hij die kaart. Zijn advocaat voegde er nog aan toe dat hij woest werd omdat de agenten tegen zijn enkel hadden getrapt. “Een enkel waaraan hij was geopereerd en nog steeds pijn had”, zei de advocaat. Hij vroeg vandaag de vrijspraak voor de weerspannigheid, maar bekende wel schuld aan de slagen en verwondingen.

De advocaat van de dertiger vroeg de rechtbank om hiervoor rekening te houden met het blanco strafblad van zijn cliënt en vroeg een zo’n mild mogelijke straf. Het parket zelf vroeg een probatie-opschorting. “Gekoppeld aan een cursus om zijn agressieproblematiek aan te pakken”, besloot de aanklaagster. De drie politie-inspecteurs tot slot stelden zich burgerlijke partij. Zij vroegen elk een schadevergoeding van 600 euro. Een vonnis in de zaak volgt op 24 april

