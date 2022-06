Dertiger staat terecht voor belaging van ex-partner, parket eist 1 jaar cel: “De inhoud van de berichten durf ik op zitting niet meer te herhalen”

“U besefte duidelijk niet welke impact u heeft veroorzaakt”, stak openbaar aanklager Geert Noels woensdag van de wal. Hij begon zijn rekwisitoor met de vaststelling dat de dertiger de feiten na een lange tijd, op zitting dan toch uiteindelijk toegaf. “Niet toevallig nadat u ervoor in de gevangenis belandde”, ging de aanklager verder. “Ik vraag me echt af waarom een verblijf in de gevangenis nodig is alvorens te beseffen dat je verkeerd bezig was. Voor uw arrestatie waren er meerdere tussenkomsten waarbij er gezegd is geweest dat dit gedrag niet kon.”