Dertiger moet zich verantwoorden voor grooming en bezit van kinderporno

Lier “Als negenjari­ge gedanst op de dansvloer van La Rocca”: 200 trouwe ex-bezoekers van Lierse dancing ontvangen gesigneerd stukje steen van voormalige danstempel

200 klanten van La Rocca hebben zaterdag een uniek aandenken aan de Lierse dancing in ontvangst mogen nemen. Ze kregen een gevelsteen van de inmiddels volledig afgebroken danstempel langs de Antwerpsesteenweg. De steen was ook meteen gesigneerd door een bekende DJ. “Dit krijgt een zeer mooi plekje in huis”, klonk het bij velen.

19 juni