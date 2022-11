Dertiger krijgt voorwaardelijke celstraf voor hele reeks inbraken in ondergrondse garages en voertuigen

In september 2022 werd hij opgepakt door de politie van Lier. De lokale recherche had de man kunnen identificeren en linken aan een inbraak in de ondergrondse parkeergarage van een appartementsgebouw in de Frederik Peltzerstraat in Lier. Die inbraak dateert van begin dit jaar. Er werden toen verschillende bergingen opengebroken. Naast enkele elektrische fietsen werden toen ook nog een e-step en een portefeuille ontvreemd. Met de bankkaart in die portefeuille werd later ook nog geld afgehaald in Wilrijk.