Dertiger krijgt 3 jaar cel voor aanval op de man die zijn moeder opving: “Het was een vergeldingsactie omdat hij mijn moeder had aangerand”

Op 4 maart 2021 trok hij naar de woning van een man die zijn moeder had opgevangen. “Het was vergeldingsactie”, klonk het op zitting. “Dit nadat zijn moeder hem had verteld dat de man haar had aangerand.” Op het moment van de feiten was de 32-jarige dronken. Voor hij was vertrokken richting de woning van het latere slachtoffer had hij zichzelf in de drank gestort. Omdat hij naar eigen zeggen emotioneel en erg boos was. Ter plaatse bij het slachtoffer kreeg de man meteen enkele rake klappen.