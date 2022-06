Dertiger die zwaar vuurwerk afschoot op politiekantoor krijgt werkstraf

De feiten dateren van juni 2020. De dertiger stak toen het vuurwerk af op zo’n 10 meter van het politiekantoor. Schade was er niet, maar het afsteken van het vuurwerk ging wel gepaard met een felle rookontwikkeling én een zeer luide knal. Eén politie-inspecteur die er aan het werk was liep gehoorschade op. Hij had last voor oorsuizingen met zeer weinig garantie op verbetering. De man die het vuurwerk afstak liep eerst nog weg, maar kon zeer snel worden geïdentificeerd en gearresteerd. Het ging om de dertiger.

Hij was niet geheel een onbekende voor de politie in Lier. Enkele maanden eerder was hij betrokken bij een verkeersongeval met stoffelijke schade en vluchtte te voet weg. Wanneer de politie, die toen ter plaatse was geroepen, hem thuis wilde gaan opzoeken, was hij er niet. Wel trof de politie toen verschillende messen aan. Messen die hij had gekocht als souvenir in het buitenland of had had gereken van kennissen. De messen werden hierop in beslag genomen. Bij zijn verhoor over het afsteken van het vuurwerk gaf hij onmiddellijk toe.