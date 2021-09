Dertiger die middelbare scholieren lastigviel, blijft maand langer in de cel. Huiszoeking leverde ook verboden wapens op

Koningshooikt Auto belandt in gracht rond Fort van Konings­hooi­kt

3 september De brandweer is vrijdagavond omstreeks 20.00 uur moeten uitrukken naar het Fort van Koningshooikt. Een wagen was er in de gracht rond het Fort gereden. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De inzittenden konden op eigen kracht uit het voertuig geraken en zwommen naar de oevers. Daar konden ze zich in veiligheid brengen. Het voertuig, een Fiat Punto, was door het ongeval op zijn kop beland en zonk. Een takelwagen moest het voertuig met behulp van de brandweer uit het water trekken. De omstandigheden van het ongeval zullen verder worden onderzocht. Vermoedelijk moet de chauffeur een verkeerd manoeuvre hebben uitgevoerd nadat hij zijn wagen in de verkeerde versnelling had geplaatst. Na de takelwerken kuiste de brandweer nog de olie op die in het water was gelopen.