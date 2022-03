Defecte boiler veroorzaakt gasontploffing: bewoner loopt gehoorschade op, woning onbewoonbaar

BASKETBAL TWEEDE LANDELIJKE Mathias Van den Bogaert en Guco B hebben twee targets voor ogen: “Kampioen spelen en alle matchen winnen”

Als een raket, zo vliegt Guco B door de competitie in tweede landelijke heen. Na zeventien speeldagen is het opleidingsteam nog steeds ongeslagen. Straf. Architect van het succes is Mathias Van den Bogaert. De Lierenaar combineert de taak van trainer en speler in Top Divison One.

3 maart