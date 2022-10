“Deed ze wat hij wilde, kreeg ze een voorkeursbehandeling. Anders niet”: turnleerkracht veroordeeld voor zedenfeiten tegenover gymnaste

voetbal 3NB Yannick Verstrae­ten en Nijlen boeken tegen Wijgmaal voor tweede week op rij resultaat in slotminu­ten (2-1): “Eindelijk die eerste thuiszege”

Tegen Sint-Lenaarts moest Nijlen in de slotseconden nog een gelijkspel toestaan, maar de voorbije twee wedstrijden sleepte het zelf in de slotfase zijn recente vier op zes uit de brand. Vorige week bij Pelt zorgde Nesen in extremis nog voor de puntendeling (1-1) en afgelopen zaterdag was het de beurt aan kapitein Yannick Verstraeten om zijn ploeg in de slotfase de zege te schenken tegen Wijgmaal (2-1). Zo zijn de troepen van Kenny Thompson inmiddels vier matchen ongeslagen en vonden ze aansluiting bij de top vijf.

9 oktober