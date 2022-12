De oppositie reageert op de begrotingsaanpassing: “Een realisatiepercentage van minder dan 50 procent, dat is gebuisd”

“Het opvallendste getal van deze begrotingsaanpassing staat in het tabelletje met de geplande investeringen voor 2023: net geen 44 miljoen euro, een werkelijk astronomisch bedrag”, zegt Tom Claes (Groen-Lier&Ko). “Ik ben eens in de archieven gedoken, waaruit blijkt dat dit bestuur (NV-A & Open VLD) jaarlijks een investeringsbedrag van ongeveer 18 miljoen euro voorzag, waarvan uiteindelijk gemiddeld 8,5 miljoen werkelijk werd uitbesteed. Dat is een realisatiepercentage van slechts 47%, gebuisd dus. Datzelfde bestuur schrijft voor volgend jaar een bedrag van maar liefst 44 miljoen euro in de boeken. Dat is behoorlijk ongeloofwaardig, als u het ons vraagt en moest die realisatie effectief gebeuren, behoorlijk onverantwoord voor een stad zoals Lier met een beperkt budget.”

Sociaal beleid

“Wat het sociaal beleid betreft”, gaat Claes verder, “is het een open deur intrappen om te zeggen dat dit niet tot de grootste ambities van het bestuur behoort. Denk aan de uitspraken over het halveren van de kinderarmoede, waar nooit voldoende middelen tegenover gezet zijn. Ook in deze budgetaanpassing staan de cijfers voor het sociaal beleid in schril contrast met de miljoenen investeringen in stenen en asfalt. De energiecrisis en recessie hakken hard in op families die het niet breed hebben, maar uit niets van deze budgetaanpassing blijkt dat het stadsbestuur zich voorbereidt op de halvering van de kinderarmoede."

Stijn Coenen (CD&V) gaat verder: “Jaar na jaar moeten wij in deze raad vaststellen dat de uitvoering van de investeringsbegroting achterloopt. Een realisatiepercentage van minder dan 50% betekent dat er steeds opnieuw projecten beloofd worden, waarvan de helft niet eens wordt uitgevoerd. Dat betekent dat, ondanks het voorziene budget, u het beleid niet voert of de capaciteit niet heeft om dat budget om te zetten in realisaties. Goede bedoelingen volstaan niet. Er zijn budgetaire en structurele maatregelen nodig en die lezen we niet.”

Burgemeester Rik Verwaest (NV-A) reageert: “Er zit risico in deze begroting, er zit veel ambitie in deze begroting, we kunnen niet garanderen dat we alles gaan realiseren en we bevinden ons in een behoorlijk precair klimaat om te investeren, dat klopt allemaal. Maar we krijgen al 10 jaar het verwijt dat we op onze centen zitten en niet ambitieus genoeg zijn en nu krijgen we dan de boodschap dat we veel te ambitieus zijn en dat we in tijden van hyperinflatie ook moeten vasthouden aan getallen die in de realiteit achterhaald zijn.”

CD&V, Groen-Lier&Co, Vlaams Belang en Hart voor de Burger stemden tegen het aangepaste meerjarenplan, Vooruit onthield zich.

