De Moeve lanceert vragenlijst voor jongeren: “Onder de deelnemers worden enkele prijzen verloot”

voetbal derde nationale B Yens Peeters verlengt contract bij KFC Nijlen dat tegen Houtvenne aan de weken van de waarheid begint: “Tijd om te stunten”

Drie finales resten KFC Nijlen nog om het behoud veilig te stellen en in dat opzicht is de eerste opgave alvast een aartsmoeilijke. De Nijlenaren ontvangen Houtvenne dat zelf zowat zijn laatste troeven uitspeelt in de titelstrijd en zich met vier punten achterstand op leider Wezel geen puntenverlies kan veroorloven. Een duel met uiteenlopende belangen dus, maar is dat ook een garantie op spektakel?