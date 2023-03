De gier van Lier nu ook in chocolade: “Zij die hem gemist hebben, kunnen hem hier bewonderen”

Chauffeur rijdt dubbel zo snel in bebouwde kom

Een autobestuurder is in de Leliestraat in Sint-Katelijne-Waver geflitst door de politie aan een snelheid van 102 kilometer per uur. Dat is meer dan dubbel zo snel dan toegelaten. In de Leliestraat geldt er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.