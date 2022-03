Dakwerkers veroorzaken dakbrandje bij de buren

Lier Lierse vrouw met Oekraïense roots zamelt hulpgoede­ren in voor landgeno­ten in oorlogsge­bied: “Zware tijden, maar Belgische solidari­teit is hartverwar­mend”

De Lierse vzw Sociëteit van de Schaepshoofden is een inzamelactie gestart voor Oekraïners die te lijden hebben onder de oorlog in hun land. Via Oleksandra Mazurok, de Oekraïense schoondochter van één van de leden, hebben de Schaepshoofden een rechtstreekse link met Oekraïne. “Mijn familie en vrienden in mijn thuisland beleven barre tijden, maar de solidariteit die ik in België voel, is hartverwarmend”, zegt Oleksandra.

1 maart