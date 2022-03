Cybercriminaliteit boomt ook in Lier: voor meer dan anderhalf miljoen aan aangiftes in 2021

LierDik anderhalf miljoen euro: zo veel geld wisten cybercriminelen in 2021 af te troggelen bij inwoners van Lier. Dat cijfer is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien en dus gaan de Lierse politie en het stadsbestuur extra inzetten op bestrijding en preventie.

De lokale politie van Lier komt traditiegetrouw in de lente naar buiten met het jaarrapport van het vorige jaar. Wat enorm opviel in 2021 was dat meer Lierenaars dan ooit ten prooi vielen aan cybercriminelen. De opkomst van de cybercriminaliteit is een algemeen fenomeen waaraan men in de Pallieterstad dus niet ontsnapt.

“Toen onze korpschef me de meest recente cybercriminaliteitscijfers voorlegde, was ik daar oprecht niet goed van”, opent Liers burgemeester Rik Verwaest (N-VA). “Je kan vandaag de dag bijna niet anders meer dan je regelmatig op het internet begeven. Maar er zijn ook internetgebruikers die daar nog niet zo vertrouwd mee zijn en daar proberen mensen met slechte bedoelingen dus van te profiteren. In Afrika zeggen ze: ‘waar de buffels drinken, komen de leeuwen’. Bovendien kan iedereen wel eens een moment van onoplettendheid hebben en dat kan zware gevolgen hebben.”

Emotiefraude

“Er zijn allerlei vormen van cybercriminaliteit”, vult commissaris Sophie Raeymaekers aan. “Dat gaat van skimming over phishing tot hacking. Ook populair is wat we noemen emotiefraude, waarbij oplichters zich als iemand anders voordoen om hun slachtoffer geld te ontfutselen. En de cijfers nemen stilaan gigantische proporties aan. Daar waar we in 2020 voor 622 800 euro aan aangiftes binnen kregen, steeg dat bedrag tot 1 558 428 euro in 2021.” Sommige Lierse slachtoffers verloren zelfs 80 000 tot 100 000 euro.

Volledig scherm In Lier zet men extra in op de bestrijding van cybercriminaliteit. © Marc Aerts

“Cybercrime treft heel wat mensen en vaak leidt dat tot echte financiële drama’s. Met dat in het achterhoofd was het voor ons duidelijk dat we extra stappen moesten ondernemen”, zegt Liers korpschef Stijn Van den Bulck. “Zo werd onze recherchecapaciteit opgedreven. Bovendien krijgen collega’s die in deze materie gespecialiseerd zijn regelmatig bijscholingen, want de cybercriminaliteit evolueert ook voortdurend.”

Infomomenten

Maar ondanks die extra inzet van rechercheurs blijft het vaak moeilijk om de daders te vatten. Zeker zo belangrijk is het preventieluik dat stad en politie aan dit actiepunt koppelen. “Wijkagenten zullen bijvoorbeeld tips verstrekken om niet in de val te trappen”, besluit korpschef Van den Bulck. “Verder wordt er via de communicatiekanalen van stad en politie extra gesensibiliseerd. Tot slot worden er binnenkort ook vier infomomenten omtrent dit thema ingepland. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.”