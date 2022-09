Culinaire fietstocht Cycling Dinner begroet 40 000ste deelnemer

voetbal tweede nationale B Ly­ra-Lier­se gaat alweer onderuit op de openings­speel­dag: “Een frustreren­de avond”

Lyra-Lierse en de openingsspeeldag van een nieuwe competitie, het is nog niet vaak een geslaagd huwelijk geweest in het verleden. We herinneren ons een 3-4-zege in Betekom in 2018, maar sinds het jonge bestaan van de fusieclub is er voor het overige op de openingsspeeldag nog niet zo veel reden tot vieren geweest. En dat was zaterdag tegen Hades Hasselt niet anders. De wedstrijd leek op een scoreloos gelijkspel uit te draaien, maar daar besliste Elens met een rake knal vijf minuten voor het einde anders over.

5 september