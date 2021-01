Corona-uitbraak in HeiligHartziekenhuis: tijdelijke opnamestop en grote testronde van patiënten en medewerkers

LierHet HeiligHartziekenhuis in Lier voert een tijdelijke opnamestop in en stelt alle niet-dringende zorg uit. Alle patiënten en de 1.200 medewerkers worden zondag ook gescreend op het coronavirus. “Het aantal besmettingen neemt te fel toe, we moeten terug greep krijgen op de situatie”, zeggen algemeen directeur Stefaan Vansteenkiste en hoofdarts Johan Debeuf.

“Ondanks alle mogelijke preventieve maatregelen die we al maanden nemen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zien we een té felle stijging van het aantal patiënten en personeelsleden met een coronabesmetting. De crisiscel van het ziekenhuis heeft daarom, in samenspraak met de Federale gezondheidsinspectie, besloten om een opnamestop in te lassen en alle niet-dringende zorg tijdelijk uit te stellen”, klinkt het.

Volledig scherm Het HeiligHartziekenhuis in Lier. © David Legreve

Druk doen dalen

“We nemen deze maatregelen om de druk op het HeiligHartziekenhuis even te doen dalen. Om diezelfde reden werden vrijdagavond 8 patiënten naar andere ziekenhuizen binnen het Briant-netwerk gebracht. We moeten immers steeds 7 patiënten kunnen opvangen op Intensieve Zorgen en 28 op niet-intensieve zorgen. We kunnen geen exacte cijfers geven, maar op dit moment zitten we heel ruim boven dat laatste getal, ingrijpen was nodig.”

Drastische maatregel

“Omdat we ook een stijging zien bij onze medewerkers, worden alle 1.200 personeelsleden op zondag preventief gescreend. Zelfs diegenen die aan de slag zijn in het kinderdagverblijf dat verbonden is aan het ziekenhuis, worden verwacht voor een test. Ook alle patiënten die momenteel verblijven in het ziekenhuis krijgen een COVID-screening. Dit is een drastische maatregel, maar de enige manier om snel een volledig zicht op de situatie te krijgen. Na deze testronde gaan we een plan uitwerken om zo snel mogelijk weer naar een stabiele situatie toe te werken.”

Volledig scherm Stefaan Vansteenkiste is algemeen directeur van het Lierse ziekenhuis. © RV/Heilig-Hartziekenhuis

Telefoonlijnen vrij

“De spoedgevallendienst van het HeiligHartziekenhuis blijft wél geopend, we zullen ook zelf alle patiënten contacteren waarvan de geplande activiteiten niet kunnen doorgaan. Mensen hoeven ons dus niet zelf te bellen, zo houden we de telefoonlijnen vrij voor dringende oproepen.”

Uitzonderlijk

“Deze situatie is uitzonderlijk, de precieze oorzaak vinden we niet meteen. We kunnen geen linken leggen naar bijvoorbeeld een grote uitbraak in een woonzorgcentrum in de buurt. De enige verklaring is een spijtige samenloop van omstandigheden. We deelden tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar serieus in de klappen, de tweede golf was ook stevig maar voor ons iets beter beheersbaar. Wat nu gebeurt, maakten we nog niet eerder mee.”

Volledig scherm Het HeiligHartziekenhuis in Lier. © Marc Aerts