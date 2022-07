Cleymans & Van Geel komen optreden op de Grote Markt in Lier voor Lier Centraal

Lier/Nijlen/Berlaar/Duffel/Ranst Vaccinatie­cen­trum gaat in najaar opschalen en heeft daarom extra mankracht nodig: “Aan 1.800 vrijwilli­gers gaan we wellicht niet meer geraken”

Vaccinatiecentrum Pallieterland – waar inwoners van Lier, Duffel, Nijlen, Berlaar en Ranst een coronaprik kunnen krijgen – is op zoek naar vrijwilligers voor het najaar. “Dan gaan we weer opschalen, waardoor we extra mankracht nodig hebben”, zegt centrummanager Gert Jan Proosten. “Maar het is minder evident geworden om vrijwilligers te vinden.”

