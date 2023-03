Chauffeur rijdt 104 kilometer per uur in bebouwde kom

Bezoek uit het buitenland in het Sint-Gummarus­col­le­ge in Lier: “Nu was het onze beurt”

Tijdens de week van maandag 13 tot vrijdag 17 maart 2023 kreeg het Sint-Gummaruscollege in Lier bezoek van drie buitenlandse scholen in het kader van hun Erasmusproject. De uitwisseling in Lier is het sluitstuk van dit project. In oktober 2021 werd een bezoek aan Murcia gebracht, in maart 2022 aan Athene en in oktober 2022 aan Sicilië. De buitenlandse leerlingen mochten tijdens deze week bij het gezin van een leerling logeren. “We willen de leerlingen vooral verbinden”, zegt leerkracht Kristof Decapmaker.