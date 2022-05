Chauffeur onder invloed van drugs rijdt zonder rijbewijs en vervallen keuring: “Voertuig meteen in beslag genomen”

Atletiek Ac Lyra wint nationale interclub in eigen huis

Wat een triomf voor Ac Lyra op de nationale interclub in eigen huis in Lier zondag! De mannenploeg kroonde zich tot het beste team van het land. In een spannend duel met titelhouder RESC gaf de collectieve kwaliteit van de rood-witten de doorslag. Met een dubbele estafettewinst (4x100m en 4x400m) wonnen ze in stijl.

8 mei