Chauffeur met 3,4 promille veroorzaakt twee ongevallen met vluchtmisdrijf: “En nu wilt u trucker worden? U vraag heel veel van mij”

OUDSTE BELGEN. Jos Kets (106) vocht voor ons land: “Pas als mensen een oorlog zouden meemaken, keren ze misschien terug naar de kerk”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze reeks ‘De Oudste Belgen’. Vandaag bezoeken we oud-strijder Jos Kets (106) in Berlaar, een manusje-van-alles dat tijdens WO II chauffeur voor ons leger was. “Ik ben de hele oorlog op de vlucht geweest... om mijn eigen groep op te sporen.”