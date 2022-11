Chauffeur klokt af op 87 kilometer per uur in zone dertig

Bij een snelheidscontrole in een zone dertig heeft de politie van Lier een chauffeur geflitst aan 87 kilometer per uur. De chauffeur reed dus maar liefst 57 kilometer per uur te snel. Ook op de Ring van Lier flitste de politie een hardrijder. Hier klokte een chauffeur af op 103 kilometer per uur. Beide chauffeurs zullen het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Naast een intrekking van hun rijbewijs riskeren ze ook nog een geldboete van enkele duizenden euro’s. Beide chauffeurs werden afgelopen maand geflitst. “In totaal controleerde we toen in gans Lier 4.357 chauffeurs”, zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “329 daarvan reden te snel.”