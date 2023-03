Chauffeur (65) duwt politie-inspecteur tegen de grond tijdens voetgangersexamen: “Dit blijft niet zonder gevolgen”

Sint-Katelijne-Wa­ver zoekt lesgevers voor zomer­school 2023

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver organiseert in augustus voor het derde jaar op rij een zomerschool in samenwerking met de basisscholen in de gemeente. Huis van het Kind Sint-Katelijne-Waver is op zoek naar lesgevers om het programma in de voormiddag in te vullen.