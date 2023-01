CEO van Technopolis staat een dagje voor de OKAN-klas van VTI Lier: “Een unieke kans om jongeren te leren kennen”

In het kader van het project Ondernemers voor de Klas mocht Stephane Berghmans, de CEO van Technopolis, het vandaag komen lesgeven aan 45 leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs in het VTI Lier. Hij neemt voor het derde jaar op rij deel aan het project. Ondernemers voor de Klas, een initiatief Vlajo, werd in het leven geroepen om jongeren uit alle graden van het secundair een accuraat beeld te laten vormen van wat ondernemen en het bedrijfsleven juist inhoudt. De initiatief- en deelnemers willen zo de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren en hen warm te maken om een eigen onderneming op te starten of het bedrijfsleven in te stappen.

Durf dromen

“Ik heb geen moment geaarzeld om ook dit jaar aan Ondernemers voor de Klas deel te nemen”, zegt de CEO van Technopolis. “Uit de gesprekken met de leerlingen kan je niet alleen afleiden wat hun ambities en dromen zijn, maar ook wat hun angsten en onzekerheden zijn. Al die informatie is bijzonder waardevol om toekomstige generaties, ongeacht hun achtergrond, op een doeltreffende manier aan te sporen om later met STEM hun stempel op de bedrijfswereld te drukken. Op mijn beurt hoop ik zoveel mogelijk jongeren één ding te leren: dúrf dromen en dúrf ondernemen. Iederéén heeft talenten en iederéén kan een positieve voetafdruk achterlaten.”

De komende weken en maanden trekt Stephane Berghmans in het kader van Ondernemers voor de Klas ook nog naar het Scheppersinstituut in Deurne, Terra Temse, het GO! Koninklijk Atheneum Deurne, COLOMAplus in Mechelen, het Virgo Sapiensinstituut in Londerzeel en het Sint-Gabriëlcollege in Boechout. Dat maakt hem ook dit jaar een veelgevraagde spreker.