Centra voor Volwassenenonderwijs bieden tweede kans aan mensen zonder middelbaar diploma

De lessen zullen overdag worden gegeven en vinden in de opstartfase plaats in ontmoetingscentrum Den Bril (in de straat Bril). Een tiental tweedekansscholieren schreef zich in voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming. De cursisten werden getest en ingedeeld per kennisniveau. De deelnemers aan de opleiding kunnen in één jaar hun diploma behalen of hun traject spreiden over een wat langere periode. Voor dit najaar zijn de inschrijvingen afgesloten, maar vanaf januari kunnen nieuwe geïnteresseerden aanpikken. Meer info via deze link.