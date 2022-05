Café Den Breugel wil zich onderscheiden met livemuziek: achttien optredens in komende zes maanden

LierLiefhebbers van livemuziek kunnen in de komende maanden hun hartje ophalen in café Den Breugel, in de Lierse Eikelstraat. De uitbaters van de kroeg hebben tussen eind mei en begin december liefst achttien muzikale acts vastliggen voor een optreden.

In het pand waar nu Den Breugel is gevestigd, zaten vroeger twee Ierse pubs. Daar werden ook al eens liveconcerten gegeven. Maya Luyten en Patrick Schurmans van Den Breugel willen die traditie nu in ere herstellen.

“Toen we op het idee kwamen om een café te gaan openen, hebben we in Lier eens goed rondgekeken in de andere horecazaken. We wilden namelijk met iets op de proppen komen dat er nog niet was”, leggen de uitbaters van Den Breugel uit. “Cafés met livemuziek kwamen we eigenlijk niet tegen. Bovendien zijn we zelf allebei muziekliefhebbers en was er al een podium in ons gebouw. Regelmatig een gratis optreden programmeren, leek ons dus wel wat.”

Van rock tot kleinkunst

In de voorbije weken en maanden passeerden al enkele zangers en muzikanten de revue in Den Breugel. Inmiddels werd een uitgebreid programma bekend gemaakt voor de rest van het jaar. “Of het niet moeilijk is om aan groepen of individuele artiesten te geraken? Dat valt reuze mee”, vertellen Maya Luyten en Patrick Schurmans. “We kregen al heel wat aanvragen om te mogen komen spelen. Blijkbaar zijn we al een beetje bekend in het wereldje. Van rock tot kleinkunst: het kan hier allemaal. Sowieso gaan we eerst wel altijd even kijken naar een optreden van de band of artiest in kwestie. We willen immers helemaal zeker zijn dat de act hier past.”