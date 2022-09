Buurtfeest ‘t Looks op z’n Leukst is terug, met lokaal talent Robin Crauwels op het podium

De rommelmarkt begint zondag om 9 uur. Zowat 120 standhouders tekenen present. Later op de dag zijn er optredens voorzien. Zo staat Robin Crauwels (de Lierse finalist van The Voice 2021) op het podium. Ook de Queen-coverband Queen’s Vision komt langs. ’t Looks oep z’n Leukst valt deze keer samen met Autovrije Zondag. In de omgeving van ‘t Looks zijn er nog tal van handelaars en verenigingen die voor animatie zorgen.