Burgemeester verbiedt 90 Beerschot-supporters toegang tot stad Lier tijdens match: “Toestanden van vijf jaar geleden willen we vermijden”

Sint-Katelijne-Waver Netwerk­avond voor kmo’s en handelaars uit Sint-Katelijne-Wa­ver

In feestzalen De Lemenhoek vindt op donderdag 16 maart een netwerkavond voor handelaars en kmo’s plaats. De netwerkavond, die wordt georganiseerd door het lokaal bestuur en skwinkel vzw, is er voor ondernemingen gevestigd in de gemeente Sint-Katelijne-Waver. “Om 19 uur start de netwerkavond met een hapje en tapje. Na een verwelkoming door het gemeentebestuur worden de netwerkactiviteiten toegelicht en starten de netwerkmomenten”, klinkt het. Deelnemen is gratis. Inschrijven is vereist en doe je voor 13 maart via deze link.

9:22