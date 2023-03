Burgemeester en schepen steken de eerste asperges van het seizoen

Vanaf maandag 6 maart gaat het aspergeseizoen van start. De eerste asperges van het jaar liggen alvast klaar in het winkeltje bij de Lierse asperges in het Spreet. “We telen zowel asperges in de serre, als asperges buiten”, zegt Bert Vercammen. “Door de zonnestralen op de serre, aangevuld met grondverwarming, kunnen we een maand eerder dan de buitenteelt de asperges oogsten. Degene die boven de grond uitkomen, zijn klaar om geoogst te worden. Zodra de asperge enkele minuten boven de grond uitkomt, wordt ze paars en later groen. Het is dus dezelfde plant, maar de blootstelling aan het licht doet de kleur veranderen.”

“Vroeger werd er gegraven om de asperges te steken, maar dat is erg arbeidsintensief. Daarom wordt er nu op gevoel en met een mes blind gestoken. Dat vraagt de nodige voorzichtigheid en ervaring.” Dat asperges steken niet evident is, mochten de burgemeester en de schepen al eens uittesten. De burgemeester stak zijn eerste asperge met succes, de schepen had er enkele pogingen voor nodig. Als de asperges zijn geoogst, worden ze meteen in koud water gelegd. Nadien komen ze in de hoevewinkel terecht om te verkopen. “Tegen de zomer zouden we graag een boerenpaard met kar aanschaffen. Het is dan de bedoeling dat we met paard en kar onze asperges op de markt komen verkopen.” aldus Bert.