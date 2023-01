Broers Basit (24) en Bais (22) Noori net afgestudeerd en eigen zaak geopend: “Er was nog geen stationswinkel voor treinreizigers in Lier”

“Mijn broer en ik zijn allebei afgestudeerd dit jaar”, zegt Bais Noori. “Ik heb Autotechnologie gestudeerd en hij International Business Management. Hij wilde ergens zijn eigen zaak beginnen en vond niet echt een andere plaats dan hier in de buurt van het station van Lier. Het is een winkel zoals je in grote stations vindt, waar je belegde broodjes, warme en koude koffies, snoep, sigaretten en meer kan krijgen. Door een kleine storing hebben de broodjes een beetje vertraging opgelopen, maar vanaf woensdag zullen ze volledig beschikbaar zijn. We moeten een beetje zien hoe het hier verder verloopt, maar het is wel de bedoeling dat we hier ook kranten en tijdschriften zullen verkopen. Ik ben ook nog aan het verder studeren en daarnaast ga kom ik dan mee helpen in de winkel, maar mijn broer is er echt heel de dag mee bezig.”

“We wonen eigenlijk in Edegem en dat is wel een eindje rijden, maar dat is geen probleem voor ons. Misschien verhuizen we in de toekomst ook wel naar Lier, wie weet. We hebben de zaak hier volledig vernieuwd, alles is nieuw aangekocht en we hebben het hier helemaal opgeknapt en proper gemaakt. Enkel ons logo moet nog op de gevel komen, zodat de mensen van ver kunnen zien dat we hier onze winkel hebben. We hopen dat er veel klanten komen, want een nieuwe winkel heeft altijd een beetje tijd nodig om te stabiliseren, dus we hopen dat dat over een drietal maanden is gebeurd. Het is ook een goede ligging naast het station, want er passeren veel mensen. Daarom dat we ook al om 6 uur ‘s morgens open gaan. Zo kunnen we verse broodjes en warme koffie aanbieden aan de mensen die al vroeg de trein van en naar Lier moeten nemen. Hier in Lier was ook nog niet echt een winkel die zulke producten zo vroeg in de ochtend kan aanbieden aan voorbijgangers en dat was wel ons plan."