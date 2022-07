Brandweer rukt uit voor woningbrand: Politie vraagt om ramen en deuren gesloten te houden

In de Blokstraat in Lier is woensdagavond omstreeks 20.20 uur brand uitgebroken in een woning. De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling. De brandweer is ter plaatse. De politie van Lier roept op om ramen en deuren gesloten te houden. Nog volgens de politie zouden er geen gewonden zijn. De straat is momenteel afgesloten. De politie stelde een perimeter in.