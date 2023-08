MIJN MAMA EN IK. Danseres Elizabeth (15) krijgt les van moeder Sabine (50): “Toen ze drie was, vroeg ze al wanneer ze een iPhone kreeg”

“Als mijn dochter spierpijn heeft, heb ik misschien wel minder medelijden met haar dan met iemand anders.” En toch krijgt Elizabeth Petz (15) uit Lier elke week met plezier les van haar mama Sabine (50) in Dansacademie Pas De Chat in Nijlen. Voor Moederdag zetten we Sabine – die lang heeft moeten wachten om haar kinderwens in vervulling te laten gaan – en Elizabeth graag in de kijker tijdens een leuk dubbelgesprek. En dan zijn hun Duitse roots nooit veraf.