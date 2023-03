Boerenzoon (29) gegijzeld door drugsbende wanneer voorraad cocaïne uit kippenstal spoorloos verdwijnt

Lier/KoningshooiktEen 29-jarige zoon van een landbouwer uit Lier is enkele uren gegijzeld door een gewapend commando nadat een voorraad blokken cocaïne was verdwenen uit een kippenstal op de Liersebaan in Putte. Zes verdachten zijn ondertussen gearresteerd.

Het Antwerpse parket maakte vanmiddag bekend dat een gijzeling in het drugsmilieu van oktober 2022 is opgehelderd. Toen werd een 29-jarige man opgepakt toen hij naar een afgelegen kippestal aan de Liersebaan in Putte ging kijken. De kippenstal is eigendom van zijn vader.

Hij werd er opgewacht door een gewapend commando. De man werd geboeid en in de koffer van zijn eigen auto geduwd. De overvallers hielden hem enkele uren gegijzeld maar de man zou uiteindelijk zelf kunnen ontsnappen.

De politie legde daarop de link naar een vondst van cocaïne enkele maanden eerder. Een patrouille van pz Bodukap had toen aan het kippenhok aan de Liersebaan in Putte een zak gevonden met daarin 20 blokken cocaïne. De buurt werd uitgekamd en de politie vond nog tientallen pakken. Alles samen ruim 100 kg cocaïne. De drugs werden in beslag genomen.

Vermoedelijk had een drugsbende de kippenstal gezien als een veilige, afgelegen opslagplaats en hadden zij daar een lading drugs in ondergebracht. Toen de cocaïne echter verdwenen bleek te zijn, moest de zoon van de landbouwer het bekopen. De politie of justitie hadden nooit bekendgemaakt dat er aan de kippenstal cocaïne in beslag was genomen.

Zes verdachten

Woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “De onderzoeksrechter gaf op 14 en 16 februari 2023 de opdracht tot 9 huiszoekingen in Boom, Herent, Lier, Lommel, Mechelen en Nijlen. Na de verhoren en de voorleidingen heeft de onderzoeksrechter 6 mannen tussen 19 en 56 jaar onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De raadkamer in Mechelen heeft de aanhoudingen intussen ook bevestigd.”

Het onderzoek door FGP Antwerpen en onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet. Zo moet verder worden uitgeklaard of de rol van de gegijzelde boerenzoon bij het verstoppen van de cocaïne verder worden uitgeklaard.

