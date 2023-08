BIJZONDERE BEROEPEN. Bij ‘berentovenaar’ Pieter (41) maak je je eigen knuffel: “Je kan hem zelfs laten ruiken naar de typische babygeur van Zwitsal”

Bestuurder (42) die inreed op terras van Italiaans restaurant in Lier blijft maand langer in de cel” Mijn cliënt werd zelf eerst aangeval­len”

Steeds meer raken er details bekend over het incident afgelopen dinsdag in de het centrum van Lier waarbij een auto inreed op het terras van een Italiaanse restaurant. Zo blijkt nu dat de 42-jarige bestuurder voorafgaand zelf werd aangevallen. “Misschien is er wel iets gekrakt”, klinkt het. De man moest vandaag voor de raadkamer verschijnen.