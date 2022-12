Bib de Fé zoekt vrijwilligers voor #Weesgedichten

De actie #Weesgedichten wordt gedragen door meer dan 60 bibliotheken en gecoördineerd door Utopia, de hoofdbibliotheek van Aalst. De allereerste editie van weesgedichten kwam in 2021 tot stand in tijden van de pandemie. Utopia zocht naar een manier om de Poëzieweek van 2021 niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Het begon met 1 stad en 100 gedichten die in minder dan een uur ‘uitverkocht’ waren. Het jaar daarop sloten een tiental bibliotheken aan.

Bib de Fé is een van de deelnemende bibliotheken aan de actie #Weesgedichten tijdens de Poëzieweek 2023. Het doel van de actie is de straten te overspoelen met gedichten. Je kan als inwoner helpen door een van de 55 weesgedichten te adopteren. Wat heb je nodig? Een raam op de benedenverdieping en wellicht een beetje liefde voor het gekozen gedicht. Dan komt de bib langs met afwasbare stiften om het gedicht op je raam te zetten. Via een digitale route kan je wandelen langs de verschillende raamgedichten.

Meedoen?

Vanaf 15 december kunnen inwoners surfen naar weesgedichten.be en een gedicht uit de lijst kiezen. Er werd speciaal gekozen voor gedichten van nog onbekende dichters van internationaal en lokaal talent. Zo kan je, alleen in Lier, ook kiezen voor een gedicht van Lierse schrijvers Tom Marien, Kris Van Steenberge of Felix Timmermans. Deelnemen aan deze actie kost je als deelnemer niets. Je levert enkel je bijdrage aan de Poëzieweek.

Bib de Fé is nog op zoek naar vrijwilligers met een mooi handschrift om de gedichten aan te brengen op de ramen van inwoners. Heb jij een moment vrij in de week voor 26 januari en zin om één of meerdere weesgedichten op een raam te zetten? Stuur dan een mailtje naar bibliotheek@lier.be

