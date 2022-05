Bewoonster ademt teveel rook in tijdens brand in flat op derde verdieping

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De brandschade bleef hierdoor enkel beperkt tot de kamer. In de rest van de flat was er wel aanzienlijke rookschade. De woning werd daarom tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Een tiental andere bewoners van het flatgebouw moesten tijdens de bluswerken hun woning tijdelijk verlaten. Niemand van hen raakte gewond. Zij mochten na de bluswerken en enkele CO-metingen opnieuw naar hun flat. De bewoonster van de getroffen woning werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij had teveel rook ingeademd. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Het zou wel om een accidentele brand gaan.