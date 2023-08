Regio Mechelen Brandstof­prij­zen stijgen voor vierde keer op maand tijd: dit zijn de goedkoop­ste tankstati­ons per gemeente in de regio Mechelen

De brandstofprijzen in Vlaanderen stijgen voor de vierde keer in een maand tijd. Het gaat nog niet om recordprijzen, maar de prijs aan de pomp schiet de laatste weken wel flink omhoog. Waar kan je de kost nog enigszins drukken? Wij zochten in elke gemeente in de ruime regio rond Mechelen uit waar je het minst betaalt voor benzine en diesel.