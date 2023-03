Betonblokken in de Bremstraat om sluipverkeer tegen te gaan

Verkeersinfo Moeilijke ochtend­spits op E313 naar Antwerpen: opnieuw meer dan een halfuur vertraging

Het regent en dus gaat het moeizaam op de weg. Vooral op de E313 richting Antwerpen is het lang aanschuiven. Om 7 uur vanochtend stond er al een halfuur file op die snelweg door een ongeval in Ranst. Anderhalf uur later is de E313 opnieuw gedeeltelijk versperd door een ongeval, opnieuw in Ranst.