Bestuurder die dodelijk ongeval veroorzaakte in Koningshooikt, zou 1,8 promille in bloed gehad hebben

Het koppel zat in de nacht van 24 september naast elkaar op de achterbank in een Porsche Panamera, op de terugweg van een huwelijksfeest van een bevriend echtpaar in Berlaar-Heikant, zo’n vier kilometer verderop. Samen met vier andere vrienden waren Wim en Joyce op weg naar Koningshooikt, waar het koppel woonde. Maar rond 3.30 uur, op zo’n honderd meter van hun huis, liep het grondig mis.