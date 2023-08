Bestuurder (42) die inreed op terras van Italiaans restaurant in Lier blijft maand langer in de cel” Mijn cliënt werd zelf eerst aangevallen”

Wilson­straat vijf dagen lang deels afgesloten: “Voorberei­ding voor wegenis- en riolerings­wer­ken”

In de aanloop naar de wegenis- en rioleringswerken zal het begin van de Wilsonstraat tijdelijk onderbroken zijn van maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus. Verkeer moet omrijden via Duffelsesteenweg en Halewijnstraat. “Het kruispunt van de Wilsonstraat en de Halewijnstraat blijft open. De werken kaderen in de voorbereiding op de grotere wegenis- en rioleringswerken die in september starten. De Wilsonstraat krijgt onder andere een asfaltlaag en een breed voetpad richting het Bosbeekhof en De Plek”, klinkt het.