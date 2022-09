Ben je verlegen en wil je er iets aan doen? Cursus in Lier kan je misschien op weg zetten

De Gentse Ann-Katrien Botterman omschreef zichzelf vroeger als verlegen. “Ik was het meisje in de klas dat vaak het antwoord op de vragen wel wist, maar haar vinger niet durfde opsteken”, vertelt Ann-Katrien (33). “In het middelbaar ben ik ook gepest geweest omwille van mijn verlegenheid. Ik heb lang met die verlegenheid geworsteld. Pas een jaar of vier geleden heb ik besloten om er actief iets aan te gaan doen omdat het me ook hinderde tijdens mijn werk. Ik werk op de klantendienst van een bank en de mensen bellen daar doorgaans niet naar om te zeggen hoe tevreden ze zijn (lacht). Eigenlijk moet je dan sterk in je schoenen staan.”

Alle leeftijden

Ann-Katrien schreef zich dan in voor een cursus van de VVM en daar heeft ze naar eigen zeggen veel aan gehad. “Zo’n cursus omvat een theoretisch luik - waarin meer uitleg wordt gegeven over sociale angsten, verlegenheid en assertiviteit - en een praktisch luik. Via rollenspel kan je dan bepaalde situaties inoefenen”, aldus Ann-Katrien. “Verder was het voor mij een soort geruststelling om te zien dat ik lang niet de enige verlegen mens op de wereld was. In mijn groep zaten zowel tieners als zestigers. Bij sommige mensen bleek de verlegenheid aangeboren, bij anderen werd het uitgelokt door een specifieke gebeurtenis. Dankzij de cursus heb ik een hele weg kunnen afleggen. En nu ben ik dus zelfs zo ver dat ik de communicatie van de VVM verzorg.”

Op woensdag 28 september is er een infoavond in Lier. Een week later staat de eerste van zestien lessen op het programma. Die lessen vinden elke woensdag plaats tussen 19.30 en 21.30 uur. Meer praktische info kan u opvragen via cursus.lier@vvm-vzw.be.

