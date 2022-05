Bekende traiteurzaak Van Hool sluit binnenkort de deuren: “45 jaar lange dagen gedraaid, nu is het tijd voor pensioen”

Culinair Festijn Van Hool is een bekende naam in Lier. De zaak werd al in 1977 opgericht en bouwde doorheen de jaren een prima reputatie op. “Mijn allereerste werkervaring deed ik op bij een traiteur in Bonheiden, maar een jaar later begon ik al een eigen zaak”, blikt Guy Van Hool terug. “Aan de andere kant van de Berlarij stond een viswinkel over te nemen en daar ben ik op gesprongen. In 1980 is de winkel dan verhuisd naar het huidige pand. In de loop der jaren kwam mijn vrouw mee in de winkel en hebben we het assortiment uitgebreid.”