Beeldende academie wil Lierse Kant opnieuw bekend maken

“Vroeger was dit zeer bekend en werd het veel in Lier geproduceerd en verkocht, maar sinds enkel jaren werd het in een vergeethoekje geplaatst”, zegt Sonia ‘S Jongers. Zij is docente Lierse Kant aan de Beeldende Academie. Een opleiding duurt er tien jaar. Momenteel zijn er 8 leerlingen in gestart in hun eerste jaar en zijn er 6 leerlingen die een cross-over opleiding volgen. Wie ook interesse heeft om te starten aan de opleiding kan zich nog tot eind september inschrijven voor de opleiding. De opleidingen zijn één keer in de week, telkens ‘s avonds. Meer informatie vind je terug op hun website.