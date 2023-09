Autovrije zondag in Lier op 17 september

Fietsers­bond zet belang van fietszones in de verf met groepsrit door centrum

De Boechoutse afdeling van de Fietsersbond hield dit weekend een actie om het belang van fietszones in de verf te zetten. De gemeente Boechout richtte in de afgelopen periode verschillende fietszones in, maar de Fietsersbond stelde vast dat sommige automobilisten het niet altijd even nauw nemen met de reglementering.