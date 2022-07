Auto en vrachtwagen botsen: Een persoon overgebracht naar ziekenhuis

Regio Mechelen Kubbtoer­nooi, ‘vegan potluck’ en veel muziek: onze weekend­tips voor de regio Mechelen

Er zit tropisch weer aan te komen en dan zoeken sommigen liefst binnen verkoeling op. Maar er zijn ook een heleboel buitenactiviteiten, waar je je dit weekend mee kan amuseren. Heb je nog geen plannen op zaterdag 16 en zondag 17 juli? Wij helpen je graag verder met vijf leuke tips uit Mechelen en omstreken. Van zomeren met Flip Kowlier in Ruisbroek over skaten en kubb spelen in Liezele tot vegan lunch delen in Mechelen.

15 juli