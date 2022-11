Auteur Tom Marien brengt prentenboek ‘Jij bent het einde’ uit: soundtrack en handgeschreven tekst vormen leuk extraatje

Berlaar MIJN DORP. Johan ‘De Zingende Schoenma­ker’ Van Nuffel neemt je mee door Berlaar: “Als ik op mijn tractor zit, voel ik me echt gelukkig”

“Ik ga nooit op reis. Ik heb het vaak te druk en vind hier in Berlaar toch alles wat ik nodig heb.” Johan Van Nuffel (51) is geboren en getogen in Berlaar, waar hij ook wel bekend is als De Zingende Schoenmaker. Deze bezige Berlaarse bij was jarenlang organisator van Berlaar Zingt, neemt je met zijn oude pakwagen mee op kroegtochten en ritjes langs kerststallen en is daarnaast vrijwilliger bij een tiental verenigingen. Vandaag vertelt hij zijn verhaal over zijn liefde voor Berlaar en toont hij zijn favoriete plekjes.

28 november