Artistiek project KunstPerron doet frisse wind waaien door leegstaand stationsbuffet: “NMBS is blij met dit initiatief”

Eind 2019 gaf de laatste uitbater van het Lierse stationsbuffet er de brui aan. Een nieuwe concessiehouder werd intussen niet gevonden en dus stond het buffet al geruime tijd leeg. Daar komt nu dus verandering in met het KunstPerron, een project dat mee wordt ondersteund door de stad Lier.

“Op een plaats waar dagelijks heel wat mensen passeren, willen wij ruimte bieden aan kunstenaars en artiesten uit onze academies”, zegt projectcoördinatrice Louise Van Roy. “Om de zoveel tijd zullen er tentoonstellingen zijn van leerlingen van de Beeldacademie. Op bepaalde momenten worden er ook optredens geprogrammeerd van leerlingen van de Podiumacademie.”

NMBS enthousiast

Ook jeugdhuis De Moeve springt dus mee op de kar. “In de zomervakantie neemt De Moeve het roer in handen”, gaat Louise Van Roy verder. “Twee keer per week bieden de mensen van De Moeve artistieke workshops aan. Op deze manier wordt er creatieve uitvalsbasis voor jongeren gecreëerd. Na de zomer kunnen de academies dan opnieuw volop hun ding doen in het stationsbuffet.”

De NMBS reageerde overigens enthousiast op het initiatief, dat alleszins opnieuw wat leven in de brouwerij brengt. “De NMBS was blij met dit jonge en frisse project”, vertelt Louise Van Roy. “Tijdens de opbouw kregen we ook al verschillende positieve reacties van passerende treinreizigers die eens binnen gluurden. We hopen binnenkort natuurlijk heel wat mensen te mogen begroeten die toch op hun trein moeten wachten. Overigens gaan leerlingen van de afdeling Storytelling in het kader van het project Entertrainment ook verhalen van reizigers optekenen. Het resultaat wordt over enkele maanden verwacht.”

Minstens een jaar

De gebruiksovereenkomst met de NMBS loopt (minstens) tot 31 maart 2023. De jaarlijkse vergoeding die de partners achter KunstPerron moeten betalen, bedraagt slecht 1 200 euro per jaar. “Als het KunstPerron een groot succes zou blijken, kan de concessie eventueel worden verlengd”, besluit Louise Van Roy. “Die evaluatie zullen we over enkele maanden maken.” In de weekends van 11 en 12 juni en 18 en 19 juni is de openingsexpo van het KunstPerron op zaterdag en zondag gratis te bezoeken (tussen 14 en 17 uur).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.