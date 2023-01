Acht maanden cel voor dertiger die werd betrapt met twee injectiespuiten met speed

In juli 2020 werd hij opgemerkt door de politie in Lier. Hij had toen twee injectienaalden op zak. Later bleek dat er speed in de spuiten zat. Oorspronkelijk kreeg de Puttenaar een minnelijke schikking voorgesteld, maar die werd niet betaald. Hierdoor ging het parket over tot dagvaarding. Het drugsbezit werd niet betwist. Op zitting vroeg de 34-jarige enige mildheid. Enige nadeel: na een drugstest op zitting bleek de dertiger nog steeds drugs te gebruiken. Na beraad ging de rechter niet in op de vraag van de mildheid. Zij veroordeelde de dertiger tot een effectieve celstraf van 8 maanden en legde hem een geldboete van 8.000 euro.