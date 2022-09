AC Lyra organiseert twintigste editie Natuurlopen van Lier

Lier Vzw Ripspiqué viert 25ste verjaardag met concert op 7 oktober

De vzw Ripspiqué organiseert op regelmatige basis optredens in Lier. Op vrijdag 7 oktober is het exact 25 jaar geleden dat Ripspiqué een eerste muziekconcert op poten zette. Om dat jubileum in de verf te zetten, haalt Ripspiqué de band terug waarmee het destijds allemaal begon.

10:11