AC Lyra is solidair met oorlogsslachtoffers: deel opbrengst Natuurloopcriterium gaat naar Oekraïne 12-12

Lier Inbreker (42) die beweerde autopech te hebben, krijgt 12 maanden effectief

De rechter in Mechelen heeft een 42-jarige Hongaar veroordeeld voor een inbraak in een boerderij in Lier. De veertiger ontkende dat nochtans. Volgens hem had hij enkel autopech en was hij op zoek naar hulp.

11 maart