8 000 scholieren volgen online boekvoorstelling ‘De fake DJ’: “Ondertussen zijn er ook plannen voor videogame”

Edegemnaar Jonas Boets (41) werkt in het dagelijkse leven voor videoplatform Streamz, maar in zijn vrije tijd schrijft hij boeken op maat van de oudere lagereschoolkinderen. In de reeks ‘Little Liars Club’ zit Boets al aan zijn zesde uitgave. Dat de serie best populair is, blijkt uit het aantal inschrijvingen voor de online voorstelling van ‘De Fake DJ’.

“Een boekvoorstelling via het internet was voor mij iets nieuws”, vertelt Jonas Boets. “Ik wist vooraf niet goed wat te verwachten, maar niet minder dan 400 klassen, in totaal goed voor zowat 8 000 scholieren, meldden zich aan. Die interesse overtrof mijn stoutste verwachtingen. De ingeschreven kinderen konden de voorstelling volgen via YouTube. We zonden uit vanuit theater De Seine, waar mijn vader Herman één van de drijvende krachten is. Om in het thema te blijven, hadden we in De Seine we een deejay-booth nagebouwd. De voorstelling is prima verlopen en het was enorm leuk om te doen.”